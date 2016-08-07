У Києві почали ремонтувати вулицю Вадима Гетьмана, рух обмежать на тиждень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«З 07:00 7 серпня до 21:00 14 серпня в зв’язку з проведенням робіт із капітального ремонту Вадима Гетьмана, на ділянці від Індустріального шляхопроводу до шляхопроводу Караваєві дачі (парна сторона вул. Вадима Гетьмана), буде перекрито 3 смуги руху автотранспорту», - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв за можливості обирати інші маршрути руху.