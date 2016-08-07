У Києві почали ремонтувати вулицю Вадима Гетьмана, рух обмежать на тиждень
14:00, 07 серпня 2016Транспорт/Звя'зок
533
В Києві із сьогоднішнього дня до 14 серпня через капітальний ремонт буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана.
У столиці частково перекриють вулицю Вадима Шетьмана / rohatyn.com.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Читайте такожРемонт доріг у 2016 році: скільки грошей виділять і які траси відновлять (карта)
«З 07:00 7 серпня до 21:00 14 серпня в зв’язку з проведенням робіт із капітального ремонту Вадима Гетьмана, на ділянці від Індустріального шляхопроводу до шляхопроводу Караваєві дачі (парна сторона вул. Вадима Гетьмана), буде перекрито 3 смуги руху автотранспорту», - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв за можливості обирати інші маршрути руху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter