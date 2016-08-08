Окупанти заблокували контрольно-пропускний пункт "Каланчак" на адмінкордоні з Кримом - ДПСУ

Про це у Facebook повідомив спікер ДПСУ Олег Слободян.

"Станом на 7:30 пропуск здійснюється у обидві сторони, але вкрай повільно, навпаки КПВВ "Чаплинка" силовики країни-окупанта здійснюють пропуск тільки тих, хто йде на тимчасово окупований півострів і повністю заблокованим залишається пропускний пункт "Каланчак", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на цьому напрямку окупанти не здійснюють пропуск в обидві сторони.

"Підвищеної залишалася і активність ЗС РФ поблизу адмінкордону. 7 серпня прикордонники спостерігали польоти менше восьми вертольотів Мі-8 ЗС РФ на висоті до одного кілометра без порушення адмінкордону. На різних ділянках до позицій ЗС РФ під'їжджала військова техніка: вантажні автомобілі і БМП".

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В чергах на КПВВ "Чонгар" і "Чаплинка" очікують не більше 50 автомобілів.

Ситуація на контрольно-пропускних пунктах на адмінкордоні з окупованим Кримом зберігається напруженою, але контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на КПВВ "Чонгар" авто з українською реєстрацію намагався прорватися через пункт, ледь не збивши прикордонника.