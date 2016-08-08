Продаж вживаних автомобілів в липні впав майже втричі

17:20, 08 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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У липні минулого року продажі вживаних авто склали 3,057 тисячі, що в 2,7 рази більше за результат липня 2016 року.

REUTERS

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в липні 2016 року склав 1,143 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому порівняльних даних в "Укравтопромі" не навели. Згідно з торішньою інформацією асоціації, в липні 2015 року продажу б/у автомобілів склали 3,057 тисячі, що в 2,7 рази більше результату липня 2016 року.

За даними асоціації, за липень в сегменті б/у легкових автомобілів було зареєстровано всього 230 авто. При цьому порівняно з торішнім результатом в липні первинний ринок вживаних легкових автомобілів впав на 86%, а відносно червня цього року - на 10%.

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Разом з тим, продаж вживаних комерційних автомобілів склали 895 штук, що на 34% менше, ніж у липні минулого року, і на 16% більше, ніж у червні.

У сегменті вживаних автобусів кількість первинних реєстрацій за липень склало лише 18 штук. Щодо минулорічного липня ринок б/у автобусів зменшився на 78% і на 28% відносно червня цього року.

Як повідомляв УНІАН, продаж автомобілів в Україні в І півріччі скоротився на 37%, до 3,5 тисячі штук.

З 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

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