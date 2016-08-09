Бренд Kia в Україні виходить у сегмент комерційних автомобілів з моделлю К2500

Легкові автомобілі Kia користуються великою популярністю в Україні, про що свідчать результати продажів і нагороди, отримані ними за результатами голосування споживачів та автомобільних журналістів. Тепер прийшов час відкрити нові таланти Kia, пов’язані з виробництвом надійних комерційних авто, які є чудовими партнерами як для великих компаній, так і індивідуальних підприємців.

У серпні 2016 року дистриб’юторська компанія "ФАЛЬКОН-АВТО" починає поставки легкої комерційної вантажівки Kia К2500.

Автомобіль має привабливий дизайн та пропонується у вигляді шасі, призначеного для встановлення різних варіантів кузовів та фургонів в залежності від потреб конкретного бізнесу. Досить компактні габарити, кабіна з чудовим оглядом та радіус розвороту близько п’яти метрів роблять К2500 вдалим вибором саме для міської експлуатації.

Під капотом Kia K2500 встановлено турбодизель з інтеркулером, що має робочий об’єм 2,5 літри, потужність 130 к.с. та обертальний момент 255 Нм. Двигун відрізняється високою надійністю та пропонує зручний доступ для здійснення обслуговування як ззовні, так і з кабіни. Трансмісія – 6-ступенева механічна.

Основою конструкції Kia K2500 є жорстка багатосекційна рама зі стального профілю, підсилена поперечинами. Передня підвіска ресорна торсіонного типу, задня – з мульти-листовими ресорами.

Зупинити автомобіль допомагає гідравлічна гальмівна система, доповнена антиблокувальною системою ABS та системою стабілізації ESP.

Бескапотна кабіна розрахована на трьох осіб, але акцент зроблено на комфорті водія, який може відрегулювати сидіння у двох напрямках, кермо із гідравлічним підсилювачем – по висоті. До його послуг і зручні бічні дзеркала із широким кутом огляду.

Завдяки повній масі на рівні 3 240 кг керувати Kia K2500 може навіть водій із категорією "В" у посвідченні, що буде особливо актуально для малих та індивідуальних підприємств. Автомобілю також відкрито доступ до центральних частин міст.

Подробиці щодо характеристик та комплектації легкої вантажівки Kia K2500 можна знайти на сторінці www.kia.ua/dir/k2500.