Авіакомпанія Delta попереджає про нові затримки рейсів через комп'ютерний збій
Американська авіакомпанія Delta попередила, що скасування і затримки рейсів через неполадки в комп'ютерній системі можуть продовжитися.
Раніше в понеділок Delta повідомила про часткове відновлення графіку перельотів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Збій у системі авіакомпанії стався через відключення електрики в штаб-квартирі Delta в Атланті.
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Неполадки в системі стосуються онлайн-бронювання квитків, сайту компанії та її додатку для смартфонів.
Кілька тисяч людей застрягли в аеропортах США, Японії, Італії і Великобританії і продовжують очікувати вильотів, затриманих або скасованих через збій.
Пасажирам, чиї рейси були скасовані або істотно затримані, рекомендовано перебронювати квитки або зажадати повернення грошей.
Президент компанії Ед Бастіан випустив відеозвернення, в якому вибачився перед пасажирами за незручності і пообіцяв якомога швидше відновити роботу системи.
Delta є однією з найбільших у світі авіакомпаній за розміром флоту, обсягом пасажироперевезень і кількістю пунктів призначення.
Як йдеться на сайті компанії, щорічно її літаки перевозять понад 180 млн пасажирів.