Авіакомпанія Delta попереджає про нові затримки рейсів через комп'ютерний збій

Раніше в понеділок Delta повідомила про часткове відновлення графіку перельотів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Збій у системі авіакомпанії стався через відключення електрики в штаб-квартирі Delta в Атланті.

Читайте такожEmirates запустила найдовший авіамаршрут

Неполадки в системі стосуються онлайн-бронювання квитків, сайту компанії та її додатку для смартфонів.

Кілька тисяч людей застрягли в аеропортах США, Японії, Італії і Великобританії і продовжують очікувати вильотів, затриманих або скасованих через збій.

Пасажирам, чиї рейси були скасовані або істотно затримані, рекомендовано перебронювати квитки або зажадати повернення грошей.

Президент компанії Ед Бастіан випустив відеозвернення, в якому вибачився перед пасажирами за незручності і пообіцяв якомога швидше відновити роботу системи.

Delta є однією з найбільших у світі авіакомпаній за розміром флоту, обсягом пасажироперевезень і кількістю пунктів призначення.

Як йдеться на сайті компанії, щорічно її літаки перевозять понад 180 млн пасажирів.