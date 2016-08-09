У пунктах пропуску на західному кордоні України в чергах стоять понад 600 автомобілів

У пунктах пропуску на кордоні між Україною і Польщею, як і досі, спостерігаються великі черги з автомобілів.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, станом на 8 годину 9 серпня у чергах стоять 650 одиниць автотранспорту.

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Найбільше скупчення зафіксовано на пункті пропуску "Ягодин-авто" – 220 автомобілів, 170 - в пункті "Угринів". По 80 автомобілів очікують черги у пунктах пропуску "Шегині" та "Рава-Руська".

На пунктах "Устилуг" у черзі стоять 60, "Грушів" - 40 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Польща відновила малий прикордонний рух з Україною, призупинений 4 липня з міркувань безпеки перед самітом НАТО і Світовими днями молоді.

4 серпня у Державній прикордонній службі України висловили сподівання, що ажіотаж на пунктах пропуску з Польщею знизиться впродовж найближчих днів.