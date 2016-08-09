На адмінкордоні з Кримом окупанти розблокували пропуск у бік "Чонгару"

Про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України.

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"Російсько-окупаційні війська відновили пропускні операції навпроти КПВВ "Чонгар". Сьогодні контрольні органи країни-окупанта припиняли пропуск осіб та транспортних засобів у цьому напрямі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином зараз повністю заблокованим залишається контрольний пункт "Каланчак", де окупанти не здійснюють пропуск осіб та транспортних засобів в обидві сторони.

А на КПВВ "Чаплинка" контрольні органи країни-окупанта оформлюють пропуск тільки тих осіб, які їдуть на тимчасово окупований півострів.

Як повідомляють користувачі на Facebook-сторінці організації Крим.SOS, черги автомобілів на КПВВ "Чонгар" з української сторони - 1 км, з боку півострова - 5-6 км. Зараз на материк в'їжджають ті машини, які приїхали на адмінкордон вчора вранці, тобто перетин кордону в бік материкової частини зараз займає більше доби.

Перетин кордону пішки вимагає 2-3 години. Однак зараз після короткочасного закриття спостерігаються значні черги пішоходів з обох сторін. Російські прикордонники проводять ретельний огляд транспортних засобів, багажу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні був зупинений пропуск громадян та транспортних засобів на админгранице з півостровом навпаки КПВВ "Чонгар".