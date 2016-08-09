Перенесення номера знову відкладається - закінчився термін договору з переможцем тендера

Впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP) затягується на невизначений термін у зв'язку із закінченням 30-денного терміну укладення договору з переможцем тендеру - компанією "Ес Ай Центр", передбаченого законом про державні закупівлі.

Про це повідомив виконавчий директор державного підприємства "Український державний центр радіочастот", відповідальної за проведення тендеру, Вадим Гулько на прес-конференції.

"Згідно з законом про держзакупівлі договір повинен бути укладений у 30-денний строк. Цей термін закінчився 26 червня", - сказав він.

За словами Гулько, держпідприємство не підписало договір з переможцем торгів у встановлений термін у зв'язку з тривалим процесом оскарження результатів тендеру в судових інстанціях з боку інших учасників.

Як повідомив власник компанії "Ес Ай Центр" Дмитро Зарахович, для того щоб прискорити процес запуску MNP в Україні, компанія "Ес Ай Центр" вирішила подати в суд на "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) з метою зобов'язати держпідприємство продовжити термін укладення договору.

"Ми хочемо отримати підтвердження правоти дій УДЦР з точки зору укладення договору... Це єдиний правильний спосіб, який дозволить в найкоротші строки укласти договір і впровадити систему", - сказав він.

Керівник юридичного відділу "Ес Ай Центру" Анна Коктиш, також присутня на прес-конференції, підтримала Зараховича і зазначила, що, якщо компанія "Диалинк" не стане перешкоджати, договір з УДЦР буде укладено в максимально короткий термін.

"Ми вважаємо, що це правильне рішення звернутися в суд з проханням зобов'язати УДЦР укласти з нами договір, подовжити строк на укладення договору та продовжити строк виконання договору, оскільки він також закінчився ще 30 червня", - сказала вона.

При цьому в компанії не стали робити припущень щодо орієнтовних термінів запуску послуги MNP в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, УДЦР оголосив ще у вересні 2015 року і вже 25 січня 2016 року вибрав компанію "Диалинк" переможцем. Проте компанії "Ес Ай Центр", "Т4В" і "Технічний Центр Інтернет" висловили свою незгоду з прийнятим рішенням УДЦР, звернувшись зі скаргою в Антимонопольний комітет України (АМКУ), а також в господарський і адміністративний суди Києва.

Розглянувши скаргу компанії "Ес Ай Центр", АМКУ 18 березня визнав результати тендеру по впровадженню послуги MNP недійсними і зобов'язав УДЦР скасувати всі рішення, які були прийняті після розкриття пропозицій компаній-учасників. Після проведення переоцінки УДЦР 21 квітня обрав переможцем компанію "Ес Ай Центр". Це рішення в свою чергу викликало невдоволення з боку переможених учасників "Т4В" і "Диалинк", які вирішили знову оскаржити його результати в АМКУ і судах.

20 липня Київський апеляційний господарський суд дозволив УДЦР укласти договір з переможцем MNP-тендера – компанією "Ес Ай Центр". Згідно з прогнозами керівництва компанії, послуга MNP в такому випадку могла бути запущена до кінця року.