Україна закупила автобусів на 78 мільйонів гривень у російського холдингу - ЗМІ (відео)
Придбані за бюджетні кошти шкільні автобуси ПАЗ "Мрія" виявилися російськими.
Ці автобуси в документах вказані як "машини вітчизняного виробництва", йдеться в сюжеті ТСН.
Насправді їх готовими завозять з країни-агресора. А у Харкові їх лише переобладнують на шкільні.
За розкриття схеми взялися волонтери. Уже відомо про 65 придбаних автобусів за 78 мільйонів гривень.
Як пояснили ТСН у Міністерстві освіти, законодавство не забороняє придбання російського транспорту для українських шкіл.
"Законодавство дає однакові права резидентам і нерезидентам. Тому треба вносити або зміни або… Єдине, що міністерство може зробити – ми рекомендуємо надавати перевагу вітчизняним виробникам", - повідомляє керівник відділу інституту модернізації змісту освіту у МОН Галина Наконечна.
Читайте такожПродаж вживаних легкових авто в Україні скоротився на 37%
Утім активісти вже звернулися до СБУ та Ради національної безпеки з вимогою припинити торги. Адже компанія ПАЗ входить у великий холдинг, який, до того ж, виготовляє військову техніку для російської армії.
"Ситуація на сьогодні, виходить, досить банальна й аморальна, коли у нас молоді хлопці гинуть на сході України від зброї РФ, на сьогоднішній день наша держава закуповує за бюджетні кошти товари російського походження", - каже юрист Михайло Барський.
Як повідомляв УНІАН, "Антонов" закупив у Росії обладнання майже на $8 мільйонів, повідомив про це майже через рік.