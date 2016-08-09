Україна закупила автобусів на 78 мільйонів гривень у російського холдингу - ЗМІ (відео)

Ці автобуси в документах вказані як "машини вітчизняного виробництва", йдеться в сюжеті ТСН.

Насправді їх готовими завозять з країни-агресора. А у Харкові їх лише переобладнують на шкільні.

За розкриття схеми взялися волонтери. Уже відомо про 65 придбаних автобусів за 78 мільйонів гривень.

Як пояснили ТСН у Міністерстві освіти, законодавство не забороняє придбання російського транспорту для українських шкіл.

"Законодавство дає однакові права резидентам і нерезидентам. Тому треба вносити або зміни або… Єдине, що міністерство може зробити – ми рекомендуємо надавати перевагу вітчизняним виробникам", - повідомляє керівник відділу інституту модернізації змісту освіту у МОН Галина Наконечна.

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Утім активісти вже звернулися до СБУ та Ради національної безпеки з вимогою припинити торги. Адже компанія ПАЗ входить у великий холдинг, який, до того ж, виготовляє військову техніку для російської армії.

"Ситуація на сьогодні, виходить, досить банальна й аморальна, коли у нас молоді хлопці гинуть на сході України від зброї РФ, на сьогоднішній день наша держава закуповує за бюджетні кошти товари російського походження", - каже юрист Михайло Барський.

Як повідомляв УНІАН, "Антонов" закупив у Росії обладнання майже на $8 мільйонів, повідомив про це майже через рік.