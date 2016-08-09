Окупанти повністю заблокували пропуск на адмінкордоні з Кримом навпроти "Чаплинки"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

За даними відомства, ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом є досить динамічною та, у зв’язку із непередбачуваними діями контрольних органів країни-окупанта, постійно зазнає змін.

«Черговим кроком російсько-окупаційний військ стало повне блокування, з 16-ї години, пропускних операцій навпроти контрольного пункту «Чаплинка», де раніше окупанти оформлювали лише тих, хто прямує на тимчасово окупований півострів», - йдеться в повідомленні.

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Також, як зазначають у ДПСУ, сьогодні протягом дня, як і учора, повністю залишається заблокованим КПВВ «Каланчак», навпроти якого окупанти не здійснюють пропуск осіб та транспортних засобів в обидва боки.

Таким чином, зараз функціонує лише один контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чонгар», навпроти якого здійснюється пропуск осіб та транспортних засобів.