ЗМІ показали черги на "Чонгарі" на адмінкордоні з окупованим Кримом (фоторепортаж)

21:10, 09 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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У неділю, 7 серпня, російські прикордонники зупинили роботу всіх трьох пропускних пунктів на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Через перебої у русі автотранспорту на контрольних пунктах виникли величезні черги.

Видання QirimInfo опублікувало фотографії черг на КПВВ "Чонгар".

Сьогодні протягом дня, як і вчора, повністю залишається заблокованим КПВВ "Каланчак", навпроти якого окупанти не здійснюють пропуск людей та транспортних засобів у обидві сторони.

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Окупаційна влада Криму з 16-ої години повністю заблокувала пропускні операції на адміністративному кордоні з півостровом навпаки КПВВ "Чаплинка".

Таким чином, зараз функціонує лише один контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар", навпроти якого здійснюється пропуск людей та транспортних засобів.

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