ЗМІ показали черги на "Чонгарі" на адмінкордоні з окупованим Кримом (фоторепортаж)
У неділю, 7 серпня, російські прикордонники зупинили роботу всіх трьох пропускних пунктів на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.
Через перебої у русі автотранспорту на контрольних пунктах виникли величезні черги.
Видання QirimInfo опублікувало фотографії черг на КПВВ "Чонгар".
Сьогодні протягом дня, як і вчора, повністю залишається заблокованим КПВВ "Каланчак", навпроти якого окупанти не здійснюють пропуск людей та транспортних засобів у обидві сторони.
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Окупаційна влада Криму з 16-ої години повністю заблокувала пропускні операції на адміністративному кордоні з півостровом навпаки КПВВ "Чаплинка".
Таким чином, зараз функціонує лише один контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар", навпроти якого здійснюється пропуск людей та транспортних засобів.