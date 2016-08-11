На кордоні з Польщею в чергах стоять більше тисячі автомобілів з України

На кордоні з Польщею в чергах стоять більше тисячі авто з України.

Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Зазначається, що перед пунктами пропуску з Польщею "Ягодин-авто" своєї черги чекають 300 одиниць автотранспорту, "Шегині" та "Угринів" – 200, "Рава-Руська" -150, "Устилуг" – 130, "Грушів" та "Краковець" – по 70.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Польща відновила малий прикордонний рух з Україною, припинене 4 липня з міркувань безпеки перед самітом НАТО та Світовими днями молоді.

З того часу великі автомобільні черги на пунктах пропуску фіксуються щодня.

4 серпня в Державній прикордонній службі України висловили надію, що ажіотаж на пунктах пропуску з Польщею знизиться протягом найближчих днів.