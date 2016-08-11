У Харкові цього року реконструюють світлофори

13:18, 11 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Цьогоріч в Харкові повинні реконструювати близько 30 світлофорних об'єктів.

ТСН

Про це повідомив директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради Сергій Дульфан, інформує "Вечірній Харків".

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"Сьогодні в роботі 12 світлофорних об'єктів, - зазначив він. - Також ми плануємо побудувати три нових світлофори: перший – на виїзді з житлового комплексу в районі автостанції на вул. Героїв Праці, другий - на вул. Сергія Грицевця і ще один - на перетині вул. Шевченка та вул. Тахіаташській".

За словами Сергія Дульфана, в даний час в Харкові налічується близько 300 світлофорів, а потреба в нових складає близько 150.

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