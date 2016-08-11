Ринок нових легкових автомобілів з початку року зріс на 45%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 45% - до 32,759 тисячі одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними асоціації, лідером за обсягом продажів минулого місяця стала Toyota. Продажі цього бренду в Україні за сім місяців склали 3 672 нових легкових авто, що на 58% більше торішнього результату.

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Другу позицію на ринку зайняла Renault. Продажі автомобілів цієї марки склали 3 011 одиниць, або на 54% більше, ніж роком раніше.

Третій маркою за популярністю в українців в липні стала Volkswagen. За підсумками липня німецький бренд продав 2 958 автомобіля, що у 2,5 рази більше минулорічного показника.

У п'ятірку найпопулярніших серед українців брендів увійшли також Skoda та KIA з кількістю зареєстрованих первинних продажів 2 049 та 1 831 відповідно. При цьому продажі Skoda практично подвоїлися, а KIA збільшилися на 92%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні в липні зросли на 4%, до 5,5 тисячі штук.