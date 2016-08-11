Кабмін має намір створити Транзитну раду для розвитку перевезень

Кабінет міністрів України має намір створити спеціальну Транзитну раду під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва для розвитку транзитного потенціалу країни та сприяння роботі перевізників.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми маємо забезпечити злагоджену роботу державного механізму, гарантувати режим максимального сприяння і легкості ведення бізнесу для транзиту по території України, експорту української продукції в усі країни світу, створити умови для розвитку української інфраструктури і повномасштабного повернення України на транзитні шляхи світу", - написав міністр.

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За його словами, перші напрацювання та пропозиції від Транзитного ради можна буде подати вже до осені. До складу ради, як очікується, увійдуть представники Мінінфраструктури, МВС, МЗС, Мін'юсту, Мінфіну, Державної фіскальної служби та інших зацікавлених відомств.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував створення у вересні спеціального урядового Офісу з просування інвестицій, курувати роботу якого буде заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.