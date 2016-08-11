"Укравтодор" ліквідував близько 60% ям на українських дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") провело ямковий ремонт на 44 тисячі кілометрів доріг України, що становить 60% від загального обсягу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Області-лідери: Київська, Тернопільська, Волинська, Хмельницька, Житомирська, Рівненська, Вінницька, Чернівецька. Понад 80% ям на дорогах ліквідовано. Окремі області заявляють про 100-відсоткове ремонті", - йдеться в повідомленні.

При цьому середні показники мають Львівська, Запорізька, Кіровоградська, Донецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернігівська області – від 50% (Чернігівська) до 77% (Львівська область).

Відстають Сумська, Херсонська, Харківська, Дніпропетровська, Черкаська, Полтавська та Миколаївська області – від 26% (Миколаївська) до 48% (Сумська).

Аутсайдери – Одеська та Луганська області, де ліквідовано лише 16% ям.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

В цілому поточного року уряд планував відремонтувати та побудувати 1 700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.