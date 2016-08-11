"Укравтодор" звільнив керівництво держкомпанії "Автомобільні дороги України"

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") звільнило керівництво ліквідованої держкомпанії "Автомобільні дороги України".

Згідно з повідомленням на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, звільнено голова наглядової ради Сергій Підгайний, члени наглядової ради Максим Погребняк, Олександр Голоцван, Наталія Выгонюк і секретар спостережної ради Лілія Горбатюк.

Крім того, звільнений голова правління Орест Проник, члени правління Ігор Данкевич, Тарас Сиротинський, Ігор Галащук, голова ревізійної комісії Олег Загорняк, заступник голови ревкомісія Олег Федоренко, секретар ревкомісія Сергій Церковний і член ревкомісія Василь Міхневич.

Також повідомляється, що "Укравтодор" призначив новий склад ревізійної комісії держкомпанії. Головою ревкомісія призначений Олег Мельник, його заступником - Олег Федоренко, секретарем - Ігор Осадчий і членом комісії - Людмила Бохонько.

Згідно з повідомленням, дані рішення були прийняті 10 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2015 року Міністерство інфраструктури змінило склад правління держкомпанії "Автомобільні дороги України" та призначив її головою Артема Гриненко, який очолює ліквідаційну комісію компанії. До цього він обіймав посаду радника міністра інфраструктури.

Рішення про ліквідацію компанії "Автомобільні дороги України" Кабінет міністрів України прийняв ще 8 липня минулого року у зв'язку з реформою дорожньої галузі країни. Дана реформа передбачала передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство планувало позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.

Ліквідацію ДАК "Автомобільні дороги України", а також інвентаризацію активів з подальшою передачею облавтодорів планувалося завершити до кінця 2015 року.