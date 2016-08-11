У Львові на перехресті Стрийської та Володимира Великого з'являться наземні пішохідні переходи

21:21, 11 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Користуватися підземним переходом, який часто затоплює, буде не обов'язково.

lvivexpres.com

На перехресті вул. Стрийської та Володимира Великого у Львові облаштують два наземні пішохідні переходи, якими можна буде користуватись уже за два місяці. Про це сьогодні повідомив спеціаліст управління транспорту і зв’язку Львівської міськради Костянтин Баранюк, пише ZIK.

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«Існуючий підземний перехід перехресті вул. Стрийська-Володимира Великого не на балансі міста, відповідно ми з ним нічого зробити не можемо. А потреба мешканців переходити дорогу є. Крім того, підземний перехід є дуже незручний для людей з обмеженими фізичними можливостями, велосипедистів, батьків з дитячим візочком. Тому набагато краще облаштовувати наземний пішохідний перехід», – заявив Костянтин Баранюк

Він повідомив, що пішохідні переходи облаштують через вул. Стрийську та вул. Володимира Великого.

«Фактично потрібно встановити пішохідні секції і нанести відповідну розмітку», – зазначив Баранюк і додав, що перехід буде регульованим.

Як відомо, львів’яни уже не один рік скаржилися на стан підземного пішохідного переходу на Стрийській. Його часто затоплює, тому людям доводиться порушувати правила, щоб перейти дорогу. 

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