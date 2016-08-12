В Міносвіти заявляють, що цього року не мають відношення до закупівлі шкільних автобусів

01:51, 12 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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В Міністерстві освіти і науки заявляють, що цього року не мають відношення до закупівлі шкільних автобусів.

автобус / gortransport.kharkov.ua

Про це йдеться в заяві Міносвіти, переданій УНІАН.

«Ні Міністерство освіти і науки, ні інші центральні органи виконавчої влади, ні наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» у 2016-му році не мають і не мали жодного відношення до закупівлі шкільних автобусів»,- наголосили у відомстві.

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Зазначається, що ці закупівлі здійснюються органами місцевої влади за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та відповідних видатків місцевих бюджетів.

«Саме органи місцевої влади провадять закупівлі шкільних автобусів, керуючись Законом «Про публічні закупівлі» (набув чинності з 1 серпня 2016 року, до цього – керувалися Законом «Про державні закупівлі» - УНІАН)»,- підкреслили в Міносвіти.

Освітня субвенція, що надійшла до місцевих бюджетів в 2016 році на закупівлю шкільних автобусів, становить 600 млн грн. Місцеві влади мали докласти свої кошти і закупити необхідну кількість автобусів для школярів.

В МОН також зауважують, що, розуміючи етичну складову питання в контексті військової агресії Росії проти України, відомство рекомендувало департаментам (управлінням) освіти і науки обласних державних адміністрацій (лист від 29 квітня 2016 р. № 1/9-218) під час проведення конкурсних торгів на закупівлю шкільних автобусів надавати перевагу транспортним засобам вітчизняного виробника.

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Міносвіти звертає увагу, що за умовами конкурсних торгів, органи місцевої влади мають керуватися фактором відповідності технічним характеристикам та ціни під час прийняття остаточного рішення.

Зокрема, є автобуси, ціни на які на 100-300 тис грн нижчі, ніж пропозиції інших виробників. При цьому зростання ціни на деякі українські шкільні автобуси відбулося саме після закладення в державний бюджет субвенції на їхню закупівлю.

Крім того, МОН вивчає можливість звернення до компетентних органів щодо розгляду питання обґрунтованості ціни на українські шкільні автобуси.

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