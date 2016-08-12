Перевантажені фури щорічно завдають дорогам України збитків на 2 мільярди

Збитки, завдані дорожньому господарству України від перевищення допустимих габаритно-вагових норм автотранспортними засобами на дорогах, внаслідок чого руйнується дорожнє покриття, сягають близько 2 мільярдів гривень щорічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра інфраструктури з питань протидії корупції Юрій Лавренюк в ході відкриття на 15-му кілометрі траси Київ - Житомир в районі села Капітанівка, у напрямку в'їзду в столицю, першої дистанційної системи габаритно-вагового контролю, яка в онлайн-режимі передає інспектору всю інформацію про транспортному засобі за рахунок вмонтованих в дорожнє полотно спеціальних датчиків.

"Збитки, які завдають автомобілі з перевантаженням нашому дорожньому покриттю, досягають близько 2 мільярдів гривень щорічно. Якщо такі комплекси (дистанційні системи габаритно-вагового контролю - УНІАН) будуть встановлені на всіх під'їздах до Києва, то штрафи від усіх цих зафіксованих перевантажень становитимуть близько 100 мільйонів гривень. Тобто, якщо Київ буде мати таких 7 вагових комплексів, які планує закупити КМДА, і буде прийнятий закон про дорожній фонд, то в наступному році Київ отримає 100 мільйонів гривень на ремонт своїх доріг", - підкреслив Лавренюк.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства інфраструктури, більше 30% вантажного транспорту пересувається по українським дорогам з перевищенням допустимих вагових норм.

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Мінінфраструктури хоче зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, законопроект про створення якої зараз допрацьовує міністерство спільно з народними депутатами.

Поточного року Міністерство інфраструктури України має намір закупити 80 мобільних габаритно-вагових комплексів з метою контролю за дотриманням вагових норм, зараз в країні цілодобово функціонують 34 таких комплексу.

Інспектори Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) з моменту введення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах у квітні 2016 року і станом на кінець червня перевірили близько 90 тисяч транспортних засобів, з них виявили порушення у понад 10 тисяч, наклали штрафні санкції, в тому числі за перевантаження, на суму близько 15 мільйонів гривень.

В даний час проїзд вантажівок вагою понад 40 тонн автомобільними дорогами загального користування заборонений, а дорогами місцевого значення допустима позначка становить 24 тонни.