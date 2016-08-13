На кордоні з Польщею зберігаються автомобільні черги - ДПСУ

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

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Так, у пункті пропуску “Ягодин авто” у черзі стоїть 140 одиниць транспорту (на 8:00 було 140), “Рава-Руська” – 100 (на 8:00 – 150), “Угринів” – 80 (на 8:00 – 100), “Грушів” – 70 (на 8:00 – 150), “Шегині” – 50 (на 8:00 – 120), “Смільниця” – 50 (на 8:00 – 50), “Устилуг” – 40 (на 8:00 – 100), “Краковець” – 20 (на 8:00 – 90).

Крім того, на кордоні з Румунією на пункті пропуску "Порубне" залишається 10 одиниць транспорту (на 8:00 було 30).