На адмінкордоні з окупованим Кримом у черзі застрягло понад 150 автомобілів

На межі з окупованим Кримом спостерігаються черги з охочих потрапити на півострів та виїхати з нього. Біля контрольно-пропускного пункту "Чонгар" очікують на огляд приблизно півтори сотні машин, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Зазначається, що для проходження контролю українськими прикордонниками мандрівникам доводиться чекати по три години. Скільки доводиться стояти у буферній зоні на шляху до російського КПП – невідомо, бо час від часу окупанти зупиняють пропуск авто на свою територію. З чим це пов'язано, офіційно ніхто не коментує.

"Російські служби, які там працюють, здійснюють пропуск дуже й дуже повільно. 5-6 машин на годину", - констатує помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

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За словами очевидців, час від часу росіяни вдаються до провокацій. Місцеві жителі твердять, що окупант кілька разів підіймав у повітря гелікоптери, вздовж адмінкордону по воді баражують військові катери, а з настанням темряви материкову територію засліплюють потужними прожекторами. Кримські татари розповідають про велику кількість техніки та живої сили окупантів, які стягнули на північ півострова.

"З боку Армянська дуже багато техніки. Красноперекопськ – дуже багато техніки. Там є БМП, гармати якісь та "Камази" із солдатами. Багато чого бачили", - твердить член ГФ "Аскер" Евеліна Арифова.

Інформацію про переміщення російської техніки аналізують у Генштабі ЗСУ. Ситуацію на "Чонгарі" прикордонники називають напруженою та нестабільною, але контрольованою. Поки там обходиться без серйозних провокацій, зазначають вони. Напередодні повідомлялося, що попри гучні заяви про напружену ситуацію з Кримом, пропускні пункти на Херсонщині працюють у штатному режимі. Охочих поїхати на півострів не поменшало.