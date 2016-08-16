"Дизельгейт": Мін'юст США знайшов докази кримінальних правопорушень Volkswagen

Міністерство юстиції США знайшло докази кримінальних правопорушень з боку Volkswagen AG, пов'язаних з її дизельним скандалом, і тепер обговорює з німецьким автовиробником умови врегулювання, які, як очікується, призведуть до висування звинувачень і значним фінансовим штрафів, повідомляє Прайм.

"Федеральні слідчі органи і юристи Volkswagen провели попередні переговори і працюють над урегулюванням очікуваного кримінальної справи до кінця цього року, хоча ці терміни можуть змінитися, повідомили джерела", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що слідство ще не вирішило, які саме кримінальні звинувачення висуне проти Volkswagen.

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Volkswagen минулого року визнала, що вводила в оману природоохоронних регуляторів і споживачів. У минулому слідство звинувачувало інших автовиробників в шахрайстві з використанням електронних засобів комунікації та приховуванні від урядових чиновників інформації про порушення безпеки.

Volkswagen, яка минулого року зізналася у встановленні незаконного програмного забезпечення для маніпулювання показниками вихлопів приблизно на 600 000 автомобілів з дизельними двигунами в США, як очікується, сплатить великий фінансовий штраф у рамках кримінальної справи, хоча його точний розмір ще обговорюється, вказали джерела. Досі переговори фокусувалися на цифрі, що поєднує в собі штрафи як у кримінальній, так і в адміністративній справі, додали вони.

Слідчі з прокуратури Детройта і управлінь Міністерства юстиції по боротьбі із шахрайствами й екологічними злочинами у Вашингтоні поки не вирішили, чи варто їм вимагати визнання провини від Volkswagen або домагатися угоди про відкладений судовому переслідуванні. В рамках такої угоди уряд не буде висувати звинувачення, поки компанія буде дотримуватися умов врегулювання, пояснили джерела. За минулі 2 роки Toyota Motor Corp. і General Motors Co. уклали такі угоди з Міністерством юстиції у зв'язку з проблемами з безпекою. Обидві компанії висловили жаль з приводу цих проблем і пообіцяли переглянути робочі процеси.

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Volkswagen, 2-й за продажами автовиробник у світі минулого року, ймовірно, може розраховувати на поблажливість за рахунок сприяння в розслідуванні, а також угоди з регуляторами і споживачами в рамках цивільної справи в червні, що може обійтися компанії в 15 мільярда доларів, повідомили джерела.

Залишається неясним, чи планують слідчі органи США висувати кримінальні звинувачення проти співробітників Volkswagen, багато з яких живуть у Німеччині і яких доведеться екстрадувати, щоб пред'явити їм звинувачення, відзначили деякі з джерел. Заступник генерального прокурора Саллі Єйтс у червні заявила, що кримінальне розслідування у США зачіпає безліч фізичних осіб".

Врегулювання цивільних претензій до Volkswagen торкнулося 475 000 автомобілів з 2-літровими дизельними двигунами. Програмне забезпечення дозволяло цим автомобілям проходити урядові тести, але викидати значно більше оксиду азоту, ніж передбачено стандартами, в дорожніх умовах.

В рамках червневого врегулювання Volkswagen погодилася направити до 10 мільярдів доларів на викуп автомобілів у споживачів і ще 4,7 мільярда доларів на відновлення навколишнього середовища та інвестиції в автомобілі без вихлопів, включаючи електромобілі.