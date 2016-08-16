Гройсман закликав українців взяти під контроль якість ремонту доріг: за "липові звіти" ми маємо "знімати стружку"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав громадськість контролювати якість ремонтних робіт дорожнього полотна, що проводяться зараз по всій країні, а також залучати місцеві органи влади до процесу оновлення дорожнього господарства, оскільки завдяки фінансовій децентралізації регіони отримали реальну можливість проводити дорожні роботи самостійно.

Про це Гройсман написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми взялися за проблему, яка не вирішувалася роками. Чи можна вирішити її за одне літо? Ні. Але ми хоча б робимо великий крок, щоб виправити ситуацію", - зазначив глава уряду. - За всі дороги відповідає держава? Немає. Для того і робилася децентралізація, щоб рішення про ремонт брала міська або сільська рада, а не чиновники у Києві. Завдяки децентралізації місцеві органи влади отримали повноваження і суттєві ресурси. Тому запитуйте і з місцевої влади також".

Особливу увагу Гройсман приділив контролю якості робіт.

"Чи не вперше сьогодні можна побачити на онлайн-картах, що планують робити дорожники що вже зроблено. З усіх, хто надає "липові " звіти", ми повинні "знімати стружку" разом. Запитуйте у місцевої влади, де вони "накособочили", а ми будемо питати у підрядників на державних дорогах", - підкреслив прем'єр.

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На його думку, найголовніше, що зміни почалися.

"Літо підходить до кінця, і дорожникам треба поспішити, щоб встигнути виконати все заплановане", - резюмував Гройсман.

Раніше він обіцяв провести восени кілька ревізійних поїздок по Україні, в ході яких будуть проведені перевірки якості дорожніх робіт і зроблені необхідні кадрові висновки у випадках, якщо роботи будуть незадовільними.

Кабінет міністрів розраховує поточного року направити в загальній складності близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. Разом з тим, за даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.