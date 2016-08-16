У Києві з середи частково перекриють вулицю Басейну і бульвар Лесі Українки

Обмеження вводяться у зв'язку з капітальним ремонтом частини Прозоровського (Кловського) колектора дощової каналізації. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору».

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Рух з вулиці Басейної у напрямку вулиці Мечникова буде здійснюватися по тимчасовій об'їзній дорозі.

У прес-службі «Київавтодору» УНІАН не назвали дату відновлення транспортного руху, зазначивши, що роботи триватимуть досить тривалий час, і пообіцяли зробити додаткове повідомлення, коли дата зняття обмежень буде визначена.