Стартував набір фахівців у створений на гроші ЄС технічний офіс підтримки реформ у транспортній галузі

16:26, 16 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Технічний офіс складатиметься з 21 особи та займатися підтримкою розробки та впровадження реформ у транспортній галузі.

Фото УНИАН

Міністерство інфраструктури України розпочало набір фахівців у створений за рахунок фінансування Європейського Союзу технічний офіс підтримки реформ в галузі при міністерстві.

Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні ми проводимо перше інтерв'ю з майбутніми співробітниками технічного офісу розвитку реформ при Міністерстві інфраструктури. Так, це будуть інтерв'ю на посаду керівника цього офісу і головного юридичного радника", - повідомив Омелян.

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За його словами, технічний офіс складатиметься з 21 людини та займатися підтримкою розробки та впровадження реформ у транспортній галузі.

"Всього ми очікуємо, що отримаємо 21 суперкваліфікованого представника, який зможе реформувати всі сегменти транспортної галузі. Ці люди будуть приймати участь в розробці стратегії і операційних планів в міністерстві і держпідприємствах, підзвітних міністерству. Таким чином, ми суттєво підвищимо професійність нашої команди", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань говорив про те, що ЄС виділить 100 мільйонів євро на створення офісу реформ при Міністерстві інфраструктури.

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