ЗМІ: "Укрзалізниця" продовжує закупівлі за завищеними цінами

На цей раз постачальників держпідприємства звинувачують в протекціонізмі фірмі "Хануман" в питанні закупівлі кріплення (болтів різних видів). Про це йдеться в публікації у виданні Голос.Ua.

Саме фірма "Хануман" виявилася переможцем тендеру, незважаючи на те, що, за даними видання, вона запросила за свою продукцію на 20 мільйонів гривень більше, ніж мінімальна пропозиція від одного з учасників, ТОВ "Максмед Інтерненшнл", а саме: 129 з гаком мільйонів проти майже 110-ти.

Громадянська ініціатива "Антикорупційний монітор" зазначає, що тендер має ознаки корупційної складової. Активісти вказують на те, що фірма-переможець не вела комерційної діяльності останні 5 років, а нещодавно була перереєстрована на жителя одного з сіл Сумської області.

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За даними "Голосу", нинішній перший заступник керівника "Центру забезпечення виробництва" Едуард Пушкаренко - чоловік помічниці голови транспортного комітету Верховної Ради Ярослава Дубневича. Крім нього, до прийняття рішення за цим тендером можуть бути причетні голова комітету з конкурсних торгів філії "ЦЗВ" В. Ролько і член правління "Укрзалізниці" С. Михальчук.

ТОВ "Максмед Інтерненшнл" звернулося в постійно діючу адміністративну колегію Антимонопольного комітету (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері держзакупівель. Колегія зобов'язала філія скасувати всі рішення за цим тендером, прийняті після розкриття пропозицій конкурсних торгів, але це розпорядження не було виконано. "ЦЗВ" оголосив про проведення нових торгів з очікуваною вартістю 117,5 млн грн, що перевищує мінімальну цінову пропозицію від "Максмед Інтерненшнл".

Представники фірми знову звернулися зі скаргою в АМКУ, розгляд якої призначено на 17 серпня. У "Максмед Інтерненшнл" відзначають що "ЦЗВ" зобов'язане проводити закупівлі в інтересах держави, а не підставних фірм і корумпованих чиновників. Крім того, на їх переконання, зволікання із закупівлею кріплення дуже негативно позначається на безпеці українських залізниць.

Тендер по закупівлі болтів різних видів - вже не перша подібна історія на рахунку "ЦОП" за останній час. Днями журналісти писали про завищеною на 20% ціною (на шпали і брус) одним з учасників тендеру, який в результаті і виграв його. Все це відбувається незважаючи на арешти колишніх керівників підприємства за аналогічні схеми.

Втім, керівник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун місяць тому призначив нового главу "ЦЗВ". Ним став Павло Ярчевський, також поляк. На думку головного залізничника України, "справжні реформи в "УЗ" неможливі без змін у "ЦЗВ". Таким чином, заявив Войцех Бальчун, він формує у правлінні держпідприємства "жорстку опозицію до корупційних схем".