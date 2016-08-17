Мережевий гігант Cisco скоротить як мінімум 14 тисяч співробітників по всьому світу

10:24, 17 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Це пов'язано з реорганізаційними планами компанії.

Cisco планирует сократить 14 тысяч сотрудников / en.wikipedia.org

Найбільший виробник мережевого устаткування Cisco Systems планує скоротити, як мінімум, 14 тис. співробітників по всьому світу, передає CRN з посиланням на джерела.

Cisco, як очікується, оголосить про скорочення штату протягом найближчих декількох тижнів, пакет щодо дострокового виходу на пенсію вже запропоновано багатьом співробітникам, повідомили джерела.

Читайте такожHewlett-Packard закрила виробництво комп'ютерів в РосіїНа квітень 2016 року в Cisco було близько 73 100 співробітників. Таким чином, може бути звільнено близько 20% всього персоналу. Минулого разу масові звільнення в компанії проводилися в серпні 2014 року, тоді було скорочено 6 тис. позицій.

Акції компанії Cisco зросли більш ніж на 15% протягом останніх трьох місяців, досягнувши 9-річного максимуму - $31,23 за акцію.

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