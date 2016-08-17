Мережевий гігант Cisco скоротить як мінімум 14 тисяч співробітників по всьому світу

Найбільший виробник мережевого устаткування Cisco Systems планує скоротити, як мінімум, 14 тис. співробітників по всьому світу, передає CRN з посиланням на джерела.

Cisco, як очікується, оголосить про скорочення штату протягом найближчих декількох тижнів, пакет щодо дострокового виходу на пенсію вже запропоновано багатьом співробітникам, повідомили джерела.

Читайте такожHewlett-Packard закрила виробництво комп'ютерів в РосіїНа квітень 2016 року в Cisco було близько 73 100 співробітників. Таким чином, може бути звільнено близько 20% всього персоналу. Минулого разу масові звільнення в компанії проводилися в серпні 2014 року, тоді було скорочено 6 тис. позицій.

Акції компанії Cisco зросли більш ніж на 15% протягом останніх трьох місяців, досягнувши 9-річного максимуму - $31,23 за акцію.