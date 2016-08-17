Черги на кордоні з Польщею: у пунктах пропуску стоять 1,4 тисячі автомобілів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у Facebook.

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За даними відомства, станом на 15:00 у пункті пропуску “Рава-Руська” у черзі було 400 автомобілів, п/п “Ягодин авто” – 300, п/п “Угринів” – 200, п/п “Шегині” – 180, п/п “Устилуг” – 140, п/п “Грушів” – 90, п/п “Краковець” – 50, п/п “Смільниця” – 50.

Як повідомляв УНІАН, напередодні зранку у пунктах пропуску на кордоні з Польщею в чергах стояли майже 1,8 тис. автомобілів. У Держприкордонслужбі пояснювали збільшення пасажиро-транспортного потоку завершенням свят, що проходили на території суміжної держави.