На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад півтори тисячі авто з України
09:55, 18 серпня 2016Транспорт/Звя'зок
611
На кордоні з Польщею у чергах до пунктів пропуску на виїзд з України стоїть 1720 машин.
Черги на кордоні із Польщею / УНІАН
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожНа польський кордон після відновлення малого прикордонного руху повернулися черги
За даними відомства, станом на 6:00 у пункті пропуску “Ягодин авто” своєї черги чекають 450 одиниць транспорту, п/п “Рава-Руська” – 400, п/п “Угринів” – 250, п/п “Шегині” – 130, п/п “Устилуг” –120, п/п “Краковець” – 200, п/п “Грушів” – 130, п/п “Смільниця” – 40.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter