На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад півтори тисячі авто з України

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у Facebook.

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За даними відомства, станом на 6:00 у пункті пропуску “Ягодин авто” своєї черги чекають 450 одиниць транспорту, п/п “Рава-Руська” – 400, п/п “Угринів” – 250, п/п “Шегині” – 130, п/п “Устилуг” –120, п/п “Краковець” – 200, п/п “Грушів” – 130, п/п “Смільниця” – 40.