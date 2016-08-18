Завод "Автохолдінг" відвантажив чергову партію шкільних автобусів "Мрія"

У перших числах серпня в рамках реалізації програми "Шкільний автобус" чергові партії шкільних автобусів "Мрія" були передані замовникам у Дніпропетровській та Рівненській областях. Всього за період травень-серпень 2016 року шкільним автобусам "Мрія" віддали перевагу в 14 областях, обсяг вже поставлених замовникам автобусів становить 164 одиниці.

"Автохолдінг" - одне з чотирьох українських виробничих підприємств, що виробляють шкільні автобуси. Вартість автобусів "Мрія" становить 1,3 мільйона гривень. За продукцію конкурентів державі доводиться платити в середньому 1,4-1,7 мільйона гривень. Таким чином на закупівлю кожного автобуса "Мрія" держбюджет економить від 100 до 400 тисяч гривень. Тобто, з уже поставлених партій держава зекономила не менше 30 мільйонів гривень. Додатково, тільки при імпорті комплектуючих для виробництва автобусів "Мрія" до бюджету сплачено понад 30 мільйонів гривень ПДВ, мита та інших податкових зборів.

Шкільна модифікація автобуса "Мрія" повністю відповідає вимогам ДСТУ 7013:2009 "Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів", в тому числі суворим вимогам безпеки. При виробництві автобуса використовуються агрегати Павловського автобусного заводу, що робить собівартість їх виробництва істотно дешевшою, ніж у конкурентів. Іншими перевагами цих автобусів є довговічність, висока ремонтопридатність, вони недорогі в технічному обслуговуванні. На автобуси "Мрія" встановлюються економічні дизельні двигуни екологічного стандарту Євро-5. Міцна, надійна підвіска і великий кліренс дозволяють експлуатувати автобус на дорогах з будь-яким покриттям і на бездоріжжі.

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Виробниче підприємство "Автохолдінг" працює в Україні з 2008 року. Виробничі потужності знаходяться в м. Кременчук. "Автохолдінг" виробляє декілька десятків найменувань продукції, зокрема термічні та промтоварні фургони, сміттєвози, спеціальний транспорт для МВС, автомобілі швидкої медичної допомоги, автобуси спеціального призначення. Система управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 9001: 2009.

Підприємство має ліцензію Міністерства промислової політики України, Свідоцтво про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду виробника колісних транспортних засобів (WMI). Завод має державні сертифікати відповідності на всі види виробленої продукції. Завод працює з десятками українських постачальників комплектуючих. Ведеться постійна робота по збільшенню рівня локалізації. В залежності від завантаження – у виробництві зайнято до 500 чоловік. Потужність заводу складає до 4000 одиниць на рік.