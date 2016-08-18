Менеджери найбільших телеканалів пропонують кабельним операторам знайти компроміс з розвитку телеринку

Керівники найбільших телеканалів України пропонують повернутися до діалогу з кабельними операторами і виробити розуміння подальшого розвитку телевізійного ринку в частині оплати телевізійного контенту.

Про це журналістам сказали виконавчий директор "1+1 медіа" Ярослав Пахольчук і директор зі стратегічного розвитку компанії "StarLightMedia" Федір Гречанінов.

"Ми почали діалог про те, як має розвиватися ринок, як зробити його прозорим. Необхідно продовжити цей процес", - зазначив Пахольчук.

Він нагадав, що на поточний момент в Україні відсутня норма про стягнення з кабельних операторів плати за телевізійний продукт на користь виробників цього продукту - телеканалів. Це суперечить світовій практиці співіснування телеканалів і кабельних операторів. Виправити ситуацію повинен був підготовлений фахівцями проект закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", уточнюючий умови розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги і, таким чином, зобов'язує кабельних операторів вносити плату за телеконтент (№3504).

У липні поточного року проект закону був прийнятий у першому читанні, проте був тут же розкритикований кабельними операторами, які запевняли, що введення плати за контент призведе до подорожчання телепослуг для кінцевого споживача.

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"Але ми не прагнемо "вбити" кабельний ринок або розорити глядача. Наша мета - структурувати ринок, вивести відносини між телеканалами і кабельними операторами, що поширюють телевізійний контент, на ринковий рівень, - підкреслив Гречанінов. - Плюс, ми говоримо про додаткові доходи для телеканалів - загальноприйнятій практиці, яка існує у всьому світі. У США і Європі на державному рівні прийняті рішення, які зобов'язують кабельних операторів платити телеканалам гроші за ретрансмиссию (передачу їх продукту - УНІАН). В США така плата становить до 40% усіх доходів телеканалів, в Європі - трохи менше - до 25%".

При цьому експерти звернули увагу, що на даному етапі мова йде про стягування 2,5 гривні в місяць за кожного абонента, що в перерахунку на загальну кількість абонентів кабельного телебачення країни становить близько 120 мільйонів гривень на рік доходів для телеканалів. "Поки це якийсь стеля в частині справляння плати за контент", - пояснив Пахольчук. Він також звернув увагу, що запропонована плата в рази нижче вартості базового - "соціального" пакета, що пропонується операторами своїм абонентам.

Довідка УНІАН. За оцінками експертів, на сьогодні в Україні працюють понад 500 компаній - кабельних операторів, які поширюють телевізійний контент різного виробництва, у тому числі виробництва ключових вітчизняних медіа-груп. Основним джерелом доходів для вітчизняних телеканалів є реклама, ринок якої оцінюється в 4 мільярди гривень на рік.