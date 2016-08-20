Бальчун: Через корупцію "Укрзалізниця" втрачає мільярди гривень у рік

В ефірі 5 каналу він розповів, що планує вирішити проблему корупції і зробити "Укрзалізницю" однією з найбагатших фірм в Україні.

"Я передбачав, що це проблема, але не передбачав, що це настільки серйозна проблема. Практично від самого початку я бачу тільки схеми, які сприяють корупції. Дуже непрозорі процедури. Дуже часто ми вибираємо найдорожчу пропозицію в наших тендерах і найнижчої якості. І проблема тут не в тому, застосовуємо ми ProZorro, чи ні, бо ми застосовуємо… А проблема там, де готується специфікація. І ця специфікація таким чином розробляється, що вона сприяє одному переможцю. І це вже незважаючи на те, що вже на самому етапі тендерної процедури все уже йде по правилах гри. І це велика проблема для фірми", – сказав Бальчун.

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Таким чином, сказав керівник "Укрзалізниці", виходить, що "Укрзалізниця" у масштабах року втрачає мільярди гривень, які насправді повинні були використовуватися на користь фірми, підвищувати якість і стандарти для пасажирських перевезень і здатність у залученні вантажних перевезень.

"Якщо нам вдасться обмежити масштаби цього явища, а я іншого виходу не бачу, то "Укрзалізниця" стане однією із найкращих і найбагатших фірм в Україні", - підсумував він.