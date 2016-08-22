У Києві закінчили ремонт дороги на проспекті Перемоги: рух тролейбусів № 5, 7 відновлено
15:06, 22 серпня 2016Транспорт/Звя'зок
766
23 серпня тролейбуси працюватимуть в звичайному режимі з постійним схемами руху.
Рух тролейбусів маршрутів № 5, 7 було закрито з 4 червня / Фото УНІАН
У Києві після закінчення ремонту дорогу на проспекті Перемоги відновили роботу тролейбусів маршрутів №№ 5, 7
Читайте такожСьогодні в Києві знову перекриють рух на ряді вулиць через репетицію параду
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні, 22 серпня, відновлюється рух тролейбусів маршрутів № 5 «вул. Білицька – ст. м. «площа Л. Толстого» та № 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Шулявська» в тестовому режимі.
23 серпня тролейбуси запрацюють у звичайному режимі за постійними схемами руху.
Як повідомлялося, рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7 було закрито з 4 червня у зв’язку з виконанням капітальних робіт дорожнього покриття на проспекті Перемоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter