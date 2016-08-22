На будівництво дороги Одеса-Рені вже виділено більше 1 мільярда - Гройсман

На будівництво автомобільної дороги державного значення Одеса-Рені вже виділено понад 1 млрд грн.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Як приклад того, що ми виконуємо свої обіцянки, я наведу реконструкцію дороги Одеса-Рені, на яку нами залучено понад мільярд гривень", - написав він, також подякувавши українців за активність в інформуванні про "слабкі місця" у дорожньому господарстві країни.

За словами Гройсмана, зараз ремонт ведеться на 8 ділянках протяжністю 36 км, відновлено двошарове покриття на 12,8 км.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що ремонт траси Одеса-Рені планується завершити до кінця 2016 року.

11 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради заявив, що Кабінет міністрів виділив 134 млн грн на будівництво та реконструкцію дороги Одеса-Рені, що входить у міжнародні транспортні коридори.

Він уточнив, що кошти виділені у рамках фінансування інвестиційних проектів за рахунок бюджету Фонду регіонального розвитку.

Раніше в уряді зазначали, що реконструкція траси Одеса-Рені дозволить збільшити пропускну спроможність транспортного трафіку в 2,5 разу і змінить логістику регіону.