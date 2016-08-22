У День Незалежності в Києві на цілий день закриють дві станції метро

16:24, 22 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
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24 серпня закриють станції столичного метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик".

Фото УНИАН

У День Незалежності 24 серпня станції столичного метро "Майдан незалежності" та "Хрещатик" будуть закриті для пасажирів цілий день.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко сьогодні на брифінгу.

"24 серпня буде перекрито станцію Майдан Незалежності зранку і до вечора. Просимо врахувати це при здійсненні поїздок до центру міста. А також (станцію) метро «Хрещатик»", - підкреслив Крищенко.

Також у зв'язку з проведенням військового параду на багатьох вулицях буде обмежено рух, нагадав він, зазначивши, що з переліком вулиць можна ознайомитися на сайтах КМДА та поліції.

Вже зараз усіх правоохоронців переведено на посилений варіант несення служби, підкреслив Крищенко.

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