"Укравтодор" розірвав контракт з італійцями на проведення ремонту дороги Київ - Харків - Довжанський

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") сьогодні, 23 серпня, розірвало контракт з італійською компанією «Todini Costruzioni Generali S. p.A» на проведення капітального ремонту та реконструкцію автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава.

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Згідно з повідомленням агентства, компанія Todini фактично не виконувала роботи на об'єкті понад 9 місяців і намагалася стягнути з "Укравтодору" фінансові відшкодування "за абсолютно безпідставними вимогами".

«Мабуть, ні для кого не секрет, що на дорозі М-03 були проблеми. Ми до останнього шукали компроміс, щоб вирішити цю ситуацію і продовжити ремонтні роботи спільно з Todini. На жаль, майже півроку переговорів не дали бажаного результату. Отже, сьогодні ми констатуємо факт про розірвання контракту», - цитує прес-служба в. о. голови "Укравтодору" Євгена Бараха.

За його словами, дії цієї компанії призвели до зриву запланованого терміну реалізації проекту. При цьому, враховуючи припинення контракту, "Укравтодор" прийняв рішення найближчим часом провести експертну оцінку вже виконаних робіт і оголосити новий тендер на завершення ремонту та реконструкції автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава.

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В агентстві нагадали, що контракт з компанією Todini Costruzioni Generali S. p.A був укладений в січні 2013 року в рамках спільного з Світовим банком проекту. Згідно з контрактом, роботи повинні були завершитися у вересні 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

В цілому в поточному році уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 млрд грн.