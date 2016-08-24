Tesla представила нові модифікації електрокарів

Про це повідомляється в блозі компанії.

Автомобілі будуть оснащені більш потужними акумуляторами у 100 кіловат на годину. У компанії стверджують, що перший з електрокарів набирає швидкість 60 миль (96 км) на годину за 2,5 секунди, а другий - стільки ж за 2,9 секунди.

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У Tesla запевняють, що подібний результат Model S P100D є третім серед машин, що випускаються серійно. Швидше тільки два автомобіля - LaFerrari і Porsche 918 Spyder. Але це двомісні та дводверні спорткари з дуже невеликими багажниками, в той час як Model S P100D - чотирьохдверна, розрахована на п'ятьох дорослих і двох дітей, а також має великий простір для багажу.

Модернізований Tesla S, підкреслюють у компанії, зможе проїхати 315 миль (майже 507 км) без підзарядки, нова Tesla X - 289 миль (465 км).