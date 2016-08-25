У Сінгапурі запустили перше в світі таксі на автопілоті (фото)

Сінгапурська компанія nuTonomy запустила перше в світі безпілотне таксі, передає Bloomberg.

Читайте такожТранспорт майбутнього: в Китаї випробували перший автобус-портал (фото, відео)

У четвер вранці доступними для поїздок стали шість безпілотних машин — електрокари Renault Zoe і Mitsubishi i-MiEV. До кінця року в компанії планують збільшити автопарк до 12-ти безпілотників.

Перевізник анонсував амбітний план — до 2018 року повністю перейти на безпілотні таксі.

Згідно з повідомленням, поки служба працюватиме в межах 2,5 кв. миль (6,45 кв. км) ділового центру, користувачі сервісом повинні будуть отримати спеціальне запрошення від компанії.

На користування першою безпілотною лінією таксі підписалися кілька десятків осіб, до кінця року nuTonomy збирається охопити кілька тисяч клієнтів.