Уряд збільшив вартість будівництва метро в Харкові на 200 мільйонів

Кабінет міністрів України затвердив скоригований проект будівництва дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції "Наукова" до станції "Проспект Перемоги", збільшивши кошторисну вартість будівництва на 199,4 млн грн.

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Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №579-р від 23 серпня цього року, обнародуваному на урядовому порталі.

Зокрема, загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 1 січня 2016 року становить 1,48 млрд грн, тоді як раніше таке будівництво оцінювалося в 1,28 млрд грн, згідно з розпорядженням №114-р від 6 березня 2013 року, яке нині втратило свою силу.

Варто відзначити, що пропускна спроможність цієї ділянки становитиме 40 пар поїздів, а розрахунковий обсяг пасажирських перевезень на рік становитиме орієнтовно 68,49 млн осіб.

Цей проект був розроблений приватною компанією "Харківметропроект" та рекомендований до затвердження держпідприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

"Добудова третьої лінії харківського метрополітену вирішить транспортну проблему центру міста при виїзді у південному і північному напрямках, поліпшить транспортне обслуговування жителів Олексіївського житлового масиву, розвантажить наземну транспортну частину міста Харкова, збільшить питому вагу пасажирських перевезень метрополітеном, забезпечить високоякісний рівень обслуговування пасажирів, підвищить безпеку руху та збільшить енергоефективність перевезень", - відзначається в пояснювальній записці до документа.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2016 року Харківська міська рада виділила додатково 30 млн грн на будівництво міської станції метрополітену «Перемога».

У міськраді відзначили, що з бюджету міста на завершення будівництва станції метро «Перемога» в 2016 році було виділено 230 млн грн. Завершити будівництво 30-ї станції харківського метро планується в серпні 2016 року.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і протяжністю ліній в Україні. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна протяжність ліній становить близько 35,6 км. В даний час Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовані на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.