Антимонопольний комітет відмовив WOG в оскарженні тендеру на закупівлю "Укрзалізницею" дизпального

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив у задоволенні скарги однієї з найбільших АЗС-мереж "ВОГ Аеро Джет", що входить до української фінансово-промислової групи компаній "Континіум", на порушення при проведенні публічною акціонерною компанією "Укрзалізниця" тендеру із закупівлі понад 14 тис. тонн дизельного пального для потреб залізниць, повідомили в прес-службі комітету.

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Згідно з повідомленням, постійно діюча адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері держзакупівель 25 серпня ухвалила рішення відмовити в задоволенні зазначеної скарги, оскільки доводи скаржника були спростовані матеріалами, наданими "Укрзалізницею".

Разом із тим, у комітеті зазначили, що укладений 1 серпня договір між філією «Укрзалізниці» із закупівель – «Центром забезпечення виробництва» - й переможцем вищезгаданого тендеру «Сокар Україна» на постачання пального є нікчемним, оскільки був укладений у період оскарження цих конкурсних торгів іншим учасником - "ВОГ Аеро Джет", що суперечить вітчизняному законодавству.

"Договір, який уклав Замовник 1 серпня 2016 року з переможцем торгів (Торговий Дім «Сокар Україна») згідно зі статтею 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель» є нікчемним. При розгляді скарги замовник ("Укрзалізниця" - УНІАН) із цим погодився", - наголошується в повідомленні.

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У прес-службі нагадали, що розгляд зазначеної скарги кілька разів переносився у зв'язку з відповідним клопотанням представника «Укрзалізниці» через неможливість надати АМКУ тендерні документи.

Як повідомляв УНІАН, наразі "Укрзалізниці" постачають пальне три постачальника дизельного пального - одна з найбільших АЗС-мереж "ВОГ Аеро Джет", що входить до української фінансово-промислової групи компаній "Континіум", "ОККО-Бізнес Контракт" і «Торговий Дім «Сокар Україна». Останній вперше виграв тендер на постачання залізницям понад 14 тис. тонн дизпального.

Однак, тендер було призупинено Антимонопольним комітетом України у зв'язку зі скаргою на порушення одного з учасників торгів - компанії «ВОГ Аеро Джет». Варто відзначити, що "Сокар Україна" вже встигла відвантажити залізниці левову частку пального в рамках укладеного 1 серпня контракту.

Згідно з даними "Укрзалізниці", дизпальне за найнижчою ціною для потреб залізниць поставляє "Сокар Україна", тоді як найдорожче пальне поставляє "ВОГ Аеро Джет".