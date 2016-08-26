Українських провайдерів зобов'яжуть вказувати в договорах інформацію про швидкість інтернету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), має намір з 1 січня 2017 року зобов'язати провайдерів вказувати в договорах з надання послуг доступу до Інтернету інформацію про мінімальну та максимальну швидкість передачі даних для вхідного і вихідного трафіків при використанні фіксованих і мобільних мереж.

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У прес-службі НКРЗІ повідомили, що 23 серпня регулятор затвердив відповідні зміни в основні вимоги до договорів з надання послуг доступу до Інтернету.

«Оновлені документи містять уточнення умов для здійснення операторами взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах та впровадження у договорі між споживачем і постачальником параметрів швидкості передачі і прийому даних для послуг доступу до Інтернету. Ці зміни спрямовані на забезпечення конкурентних умов діяльності у сфері надання послуг доступу до Інтернету з метою захисту права споживачів на отримання якісних телекомунікаційних послуг і очищення ринку від нелегальних постачальників послуг», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що з метою захисту ринку від наслідків діяльності «сірих» провайдерів НКРЗІ своїм рішенням вводить зміни до правил здійснення діяльності з надання послуг доступу до Інтернету в частині уточнення умов для здійснення взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах. Зокрема, згідно з новою редакцією документа, взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж може здійснюватися тільки між зареєстрованими в реєстрі операторами, провайдерами телекомунікацій та суб'єктами господарювання, які також мають за необхідності відповідні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом.

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«Такі додаткові заходи створюють суттєві бар'єри для нелегальних постачальників послуг, які, користуючись прогалинами в нормативно-правовій базі, провокують цінові війни, заважаючи гармонійному розвитку ринку», - відзначають в прес-службі регулятора.

За даними прес-служби, зазначений проект нормативно-правового акта був прийнятий за основу в грудні 2015 року та доопрацьовано в ході громадського обговорення із зацікавленими сторонами. Відповідно до вимог чинного законодавства проект змін був узгоджений адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державною регуляторною службою України та Антимонопольним комітетом України.

У прес-службі уточнили, що оновлені документи направлені на реєстрацію в Міністерство юстиції України, після чого регуляторний акт набере чинності з 1 січня 2017 року.

«Пом'якшувальною мірою під час впровадження регуляторного акта є те, що дане рішення набуде чинності з 1 січня 2017 року», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президентові України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови та п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.