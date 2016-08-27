США інвестують 2,5 мільярди доларів у швидкісні залізниці

Про це повідомив віце-президент Джозеф Байден, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністерство транспорту заявило, що це найбільший кредит за всю історію його існування.

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Поліпшення стосуватимуться залізничної мережі на північному сході США. У плани компанії входить, наприклад, розвиток швидкісних залізниць між Вашингтоном і Бостоном.

Байден заявив, що треба розширювати інвестиції в інфраструктуру.

"Нам потрібні інвестиції, щоб змусити весь цей регіон, та й країну в цілому, рухатися вперед і створювати нові робочі місця", - заявив Байден.

Залізнична система США відстає від інших розвинутих країн, особливо це помітно в секторі швидкісних доріг.

Amtrak планує почати рух нових поїздів в 2021 році. Їх швидкість становитиме 160 миль (257 кілометрів на годину), а технічно вони будуть здатні розганятися дот 180 миль (близько 300 км) на годину.

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У нових поїздах буде на третину більше пасажирських місць.

Північно-східний транспортний коридор США - один з найбільш завантажених в країні. На цьому маршруті знаходяться Вашингтон, Бостон і Нью-Йорк. За даними Amtrak, в 2015 році ним скористалася рекордна кількість пасажирів - 11,7 млн чоловік.