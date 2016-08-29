До України слідом за Uber хоче зайти ще один європейський сервіс замовлення таксі

Услід за міжнародними онлайн-сервісами для замовлення таксі Uber і Hopin, які вже почали роботу в Україні, на вітчизняний ринок планує вийти ще один європейський сервіс замовлення таксі - Taxify.

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Про це повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook президент Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA), заступник міського голови Дніпра і радник міністра інфраструктури Яніка Мірило.

«Учора (28 серпня - УНІАН) зі мною зв'язався вже вкотре один з відомих конкурентів Uber. Taxify почав навчання таксистів у Києві, шукають місцевого керівника в Дніпро і Львів, щоб швидко «стартанути». Цього року буде мабуть кілька новин. Uber чекаємо», - написала Мірило, наголосивши, що посилення конкуренції на цьому ринку позитивно позначиться на якості надаваних послуг.

Як повідомляв УНІАН, з липня 2016 року словацький сервіс замовлення таксі Hopin почав роботу в Києві, крім того він планує почати обслуговувати жителів Львова, Одеси, Дніпра і Харкова.

30 червня міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі Uber, який дає змогу викликати машину, відслідковувати її переміщення й оплачувати замовлення банківською карткою, офіційно розпочав роботу в Україні, першим містом для запуску став Київ. Сервіс для замовлення таксі Über вже працює більш ніж у 75 країнах і 450 містах у всьому світі.

Вартість сервісу оцінюється в 65 млрд дол. Щорічний прибуток Uber в топ-30 найбільших містах по всьому світу становить більше 1 млрд дол.

Мобільний додаток для замовлення таксі Taxify було створено в 2013 році в Естонії і в даний час працює в Чехії, Естонії, Фінляндії, Грузії, Латвії, Литви, Сербії, Нідерландах і Мексиці.