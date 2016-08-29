"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг з Києва до Івано-Франківська і Чернівців

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий поїзд № 249/250 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який курсуватиме у вересні.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що поїзд № 249/250 буде вирушати з Києва щоп'ятниці - 2, 9 та 16 вересня о 22:34 та прибуватиме до Чернівців наступного дня о 15:24. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме щонеділі - 4, 11 та 18 вересня о 20:10 і прибуватиме до столиці наступного дня о 12:52.

Поїзд курсуватиме з зупинками на станціях Фастів, Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломия.

У повідомленні відзначається, що квитки на цей поїзд можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 23 вересня запустить поїзд № 243/244 за маршрутом Київ - Ізмаїл (Одеська обл.). В даний час Ізмаїл має пряме залізничне сполучення лише з Одесою.