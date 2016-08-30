Катар запровадив податок для авіапасажирів — тим, хто летить через Доху, доведеться заплатити $9,6

Влада Катару з 30 серпня запроваджує податок, який повинні платити всі пасажири, які летять через найбільший аеропорт країни — аеропорт Хамад в Досі, пише "Комерсант".

Заяву про це було опубліковано в понеділок, 29 серпня, на сайті аеропорту. Податок доведеться заплатити всім пасажирам, які куплять квитки з 30 серпня і чий політ відбудеться після 1 грудня. Податок складе 35 катарських ріалів ($9,6), він ввійде у вартість квитків, його доведеться заплатити в тому числі і транзитним пасажирам, що летять через Доху. Через аеропорт Хамад летять всі рейси катарської авіакомпанії Qatar Airways. Відповідно до заяви, подібні збори існують в багатьох аеропортах світу, навіть з урахуванням нового податку збори в Хамаді будуть нижче, ніж у більшості аеропортів.

Читайте такожУкраїна пропонує НАТО використовувати літаки "Руслан" і "Мрія" для перевезення військ і вантажів - МіноборониНа думку експертів, введення податку для авіапасажирів пов'язано з тим, що влада Катару шукає нові джерела прибутку в умовах низьких цін на нафту. Очікується, що в 2016 році дефіцит бюджету країни становитиме 46,6 млрд ріалів ($12,8 млрд), це перший дефіцит бюджету за останні 15 років. Після падіння цін на нафту Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ та інші країни Перської затоки стали знижувати витрати і проводити економічні реформи. Так, наприклад, в ОАЕ були зменшені енергетичні субсидії, також деякі інші країни регіону ввели нові податки. У Катарі досить мало податків — так, громадяни країни і місцеві компанії не платять податків, а податок, який платять іноземні компанії, становить 10%, що нижче, ніж у більшості країн світу.

Раніше подібний податок для авіапасажирів ввели в Дубаї та інших еміратських аеропортах. Згідно із заявою аеропорту Хамад, кошти, отримані від збору нового податку, будуть спрямовані на подальше збільшення пропускної спроможності аеропорту та інвестовані в нову інфраструктуру. Число пасажирів аеропорту в червні склало 1,33 млн осіб.