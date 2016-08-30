У Львові на міські маршрути не виїхали 45 автобусів

З водіями проводять розмови, частина машин вже повернулась на маршрути, а на ті, на які не виїхали автобуси, перевізники скеровують резервні машини. За даними управління транспорту та зв’язку, є інформація, що страйком керує колишній працівник «Міра і К», передає прес-служба Львівської міської ради.

Як уточнив інформацію начальник управління транспорту та зв’язку Львівської міськради Віктор Щир, у перевізника «Міра і К» на маршрут №25 не виїхало 8 машин, №14 – 8 машин, №27 – 5 машин, №8 – 4 машини та №7 – 5 машин.

На АТП-14630 усі машини працюють. На маршрутах, які обслуговує «Фіакр», курсують усі автобуси, але є інформація, що автобуси зупиняють невідомі особи та погрожують водіям.

На АТП-1, як вже інформував ZAXID.NET, на маршрут №37 не виїхало 6 машин, на маршрут №29 – 1 машина, №28 – 1 машина. Усі ці машини АТП-1 орендує у ПП «Копитко І.Ф.». Не виїхало 7 автобусів і на №51 маршрут, який обслуговує «Успіх-БМ».

Водії, які працюють на маршруті №10, що належать АТП-1, поскаржилися, що сьогодні вранці до них підійшло четверо молодиків спортивної тілобудови з погрозами «зламати хребет та автобуси», якщо вони виїдуть на маршрут. За цим фактом підприємство готує звернення у правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Львові міські маршрути обслуговує близько 640 автобусів.

Є інформація, що страйком керує колишній працівник «Міра і К», що має свої автобуси. Також страйк підтримують деякі львівські таксисти.