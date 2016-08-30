Нацкомісія знижує ставку на мобільні дзвінки між мережами операторів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), має намір з 1 січня 2017 року знизити ставку взаємоз'єднання (інтерконекту) між мережами операторів до 15 коп/хв. з 23 коп/хв.

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Відповідне рішення регулятор прийняв у ході сьогоднішнього засідання, повідомив голова НКРЗІ Олександр Животовський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Ми вже знижували (ставку інтерконекту – УНІАН) з 36 копійок до 23 копійок у четвертому кварталі 2015 року, цього разу рухаємося далі - до 15 копійок. Собівартість, за нашими розрахунками, становить 5-7 копійок», – написав він.

За словами Животовського, чим нижче буде ставка інтерконекту, тим частіше абоненти різних операторів телефонуватимуть один одному. Станом на сьогодні 90% мобільного трафіку припадає на розмови всередині мережі, оскільки для українських абонентів такі дзвінки значно вигідніше. Тому люди купують кілька сім-карт різних операторів, телефонують всередині цих мереж безкоштовно, внаслідок чого оператори скаржаться на низький рівень середньої виручки на одного абонента (ARPU).

Животовський також зазначає, що зниження ставки взаємоз'єднання між мережами операторів сприятиме зростанню конкуренції на телекомунікаційному ринку. При високих ставках інтерконекту, коли абоненти телефонують переважно всередині однієї мережі, виграє найбільший оператор, тому що у нього більше абонентів.

«Отже чим нижче ставка, тим сильніша конкуренція», – підсумував голова Нацкомісія з регулювання зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року НКРЗІ визначила план зниження ставок інтерконекту, в якому запланувала перше зниження ставки з 36 до 23 коп. за хвилину на липень 2015 року. Пізніше Нацкомісія перенесла дату зниження ставки на жовтень.

7 червня НКРЗІ затвердила єдиний порядок розрахунку собівартості ставки взаємоз'єднання (інтерконнекту) між мережами операторів.