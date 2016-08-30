Додатковий потяг з Києва до адмінкордону з Кримом залишили на вересень

«Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом продовжила до 20 вересня курсування додаткового поїзда № 52/51 за маршрутом Київ - Новоолексіївка.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що цей поїзд категорії «Нічний експрес», як і раніше, відправлятиметься через день: із Києва - по парних числах о 23:44 і прибуватиме до Новоолексіївки наступного дня о 12:05; у зворотному напрямку – по непарних числах о 19:04 і прибуватиме до Києва наступного дня о 07:19.

Поїзд зупинятиметься на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам'янка, Олександрія, Кам'янське, Дніпро, Синельникове, Запоріжжя та Мелітополь.

У повідомленні зазначається, що квитки на цей поїзд можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 249/250 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який курсуватиме у вересні.

Крім того, з 23 вересня «Укрзалізниця» запустить поїзд № 243/244 за маршрутом Київ - Ізмаїл (Одеська обл.). Наразі Ізмаїл має пряме залізничне сполучення лише з Одесою.