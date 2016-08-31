Google має намір запустити конкурента Uber

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Спочатку Google запустила пілотний проект тільки для своїх співробітників біля штаб-квартири в Каліфорнії. Він дозволяє за допомогою програми Waze шукати попутників.

В ході реалізації пілотного проекту в околицях Сан-Франциско кожен може зареєструватися в якості водія, однак кількість обслуговуваних пасажирів буде обмежено 25 тисячами — це персонал розташованих там великих фірм, таких як сам Google, а також Wal-Mart Stores і Adobe. Здійснювати поїздки можна буде лише двічі на день — на роботу і з роботи.

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Тепер, як розповів співрозмовник газети, цієї осені компанія має намір запустити програму для користувачів Waze в Сан-Франциско (штат Каліфорнія). При цьому в планах — розширення сервісу, якщо він буде мати успіх.

Навігаційний додаток Waze, розроблений однойменної ізраїльською фірмою, яка була куплена Google в 2013 році. Він надає в режимі реального часу інформацію про рух автомобілів по трасах на основі даних, отриманих від водіїв-учасників.

На відміну від сервісу Uber, на платформі Waze буде реалізований принцип встановлення зв'язку між потенційним пасажиром і водієм, яким по дорозі. Компанія заявила, що тарифи на сервіс будуть підтримуватися на достатньо низькому рівні, щоб нею не могли скористатися ті, хто хоче здійснювати перевезення на комерційній основі.